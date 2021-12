Salons du Bien, Être, Bio & Thérapies La Teste de Buch Parc Expo La Teste-de-Buch, 25 février 2022 10:00, La Teste-de-Buch.

25 – 27 février 2022 Sur place Prix d’entrée : 3€ – Pass 3 jours à 6€ – Gratuit pour les mineurs. http://www.salonbienetrelateste.com

En 2022 pour sa 22éme édition, le Salon fait peau Neuve !

Le Salon du Bien-Etre & Santé au Naturel de la Teste de Buch revient avec une nouvelle formule les 25, 26 & 27 Février 2022, toujours au Parc Expo du Bassin d’Arcachon.

En 2022 pour sa 22éme édition, le Salon fait peau Neuve !

Ce plus ancien Salon du Bien-être a pour ambition, depuis 22 ans, d’être le vecteur des solutions pour l’amélioration de notre mieux-être et notre cadre de vie et cette volonté reste préservé malgré le Changement d’organisation, il rejoint les Salons du Bien, Être, Bio & Thérapies déjà organisés à Mandelieu, Toulouse, Lyon, Ajaccio et Bordeaux.

Pour 2022, un Salon résolument différent avec 3000 m² d’exposition, 140 exposants, des Animations quotidiennes avec 3 Salles de Conférences de 60 à 150 places afin d’inviter des “Têtes d’Affiche”, 3 Concerts Zen, une Tombola quotidienne…

Nouveau : Un espace marché Bio

Cet espace permettra aux producteurs alimentaires locaux ou nationaux de venir faire découvrir leurs produits. C’est l’assurance de consommer des produits de qualité issus de producteurs respectueux de préserver l’environnement.

Exposants et conférenciers invités pour la qualité de leurs produits, la pertinence de leurs conseils et l’intérêt de leur propos

Durant trois jours, les 3000 m² du salon affiche de nombreux stands, soit plus de 140 exposants investis dans tous les domaines du bien-être et de la vie saine.

Installés par zones (Alimentaire, Santé/Beauté, Bien Etre/Maison et Thérapies) sur l’ensemble du Parc Expo de La Teste, ces spécialistes présentent produits et objets, prodiguent soins et conseils, assurent démonstrations et tests… liés à une meilleure qualité de vie.

Un éventail de choix pour que pendant ces 3 jours, le public déambule aisément. Ainsi chacun repère ce qui risque de l’intéresser et retient ce qui l’intéresse. Ces espaces, propices à l’échange et au partage, respectent tout à fait l’objectif de trouver la voie d’une vie plus saine !

Trois jours aussi où des conférenciers, écrivains, chercheurs… de tous horizons, mais spécialistes du bien-être et du développement personnel, se succèdent dans le salon pour alimenter notre besoin de savoir et d’apprendre. Les conférences sont dispensées par des personnalités connues et reconnues dans leur domaine et les ateliers souvent ludiques qui mêlent théories, pratiques et pédagogies sont menés par des intervenants spécialisés dans le secteur.

Mais aussi : Espaces Restauration Bio et/ou Vegan, 500 places de Parking Gratuit

Horaires : 10h à 19h

Lieu : Parc Expo – 940 Avenue de l’Europe – 33260 La Teste-de-Buch

Programme complet : http://www.salonbienetrelateste.com

Parc Expo La Teste-de-Buch 940 Avenue de l’Europe – 33260 La Teste-de-Buch 33260 La Teste-de-Buch Gironde

vendredi 25 février 2022 – 10h00 à 19h00

samedi 26 février 2022 – 10h00 à 19h00

dimanche 27 février 2022 – 10h00 à 19h00