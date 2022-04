Salon Habitat et Décoration du Bassin d’Arcachon Parc des Expositions La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Salon Habitat et Décoration du Bassin d’Arcachon Parc des Expositions, 28 octobre 2022 10:00, La Teste-de-Buch. 28 – 30 octobre Sur place Prix de l’entrée : 4 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-maison-la-teste/ Salon Habitat et Décoration du Bassin d’Arcachon La nouvelle édition du Salon Habitat & Décoration du Bassin d’Arcachon se déroulera du 28 au 30 octobre 2022 au Parc des Expositions de La Teste-de-Buch. Pour l’occasion, 140 professionnels de la maison, de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement seront réunis sur un même lieu afin de répondre aux demandes des 8 000 visiteurs attendus sur 3 jours d’exposition. Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe – 33260 La Teste-de-Buch 33260 La Teste-de-Buch Gironde vendredi 28 octobre – 10h00 à 19h00

samedi 29 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 30 octobre – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu Parc des Expositions Adresse 940 Avenue de l'Europe - 33260 La Teste-de-Buch Ville La Teste-de-Buch Age maximum 99 lieuville Parc des Expositions La Teste-de-Buch Departement Gironde

Parc des Expositions La Teste-de-Buch Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-teste-de-buch/

Salon Habitat et Décoration du Bassin d’Arcachon Parc des Expositions 2022-10-28 was last modified: by Salon Habitat et Décoration du Bassin d’Arcachon Parc des Expositions Parc des Expositions 28 octobre 2022 10:00 La Teste-de-Buch Parc des Expositions La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch Gironde