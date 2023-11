Entrer dans la course La Teste-de-Buch, 28 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Visite à pied au coeur du centre d’entrainement en situation. Vous découvrirez ainsi les coulisses et les secrets des courses hippiques. Pour terminer cette visite, vous aurez le privilège d’accéder aux salles réservées aux professionnels.

Le minimum de participant est de 9 et le maximum est de 25.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch, soit à l’accueil soit en ligne sur le site internet.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 11:00:00. EUR.

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Walking tour in the heart of the training center in situation. You will discover the backstage and the secrets of horse racing. To finish this visit, you will have the privilege to access the rooms reserved for professionals.

The minimum number of participants is 9 and the maximum is 25.

Reservations are required at the Tourist Office of La Teste de Buch, either at the reception or online on the website

Visita a pie del centro de entrenamiento. Descubrirá los bastidores y los secretos de las carreras de caballos. Al final de la visita, tendrá el privilegio de acceder a las salas reservadas a los profesionales.

El número mínimo de participantes es de 9 y el máximo de 25.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch, en recepción o en línea en el sitio web

Besuchen Sie zu Fuß das Herz des Trainingszentrums in einer Situation. So lernen Sie die Hintergründe und Geheimnisse des Pferderennsports kennen. Zum Abschluss des Besuchs haben Sie das Privileg, die Räume zu betreten, die den Profis vorbehalten sind.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 9 und die Höchstteilnehmerzahl 25.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich, entweder an der Rezeption oder online auf der Website

Mise à jour le 2023-11-17 par OT La Teste-de-Buch