Démasquer l’architecture de La Teste-Centre La Teste-de-Buch, 1 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Suivez votre guide dans les rues de La Teste et voyagez dans le temps jusqu’au XVIIème siècle, à la découverte d’une architecture pleine d’histoire : l’Église St Vincent, l’Hôtel Lalanne, l’Hôtel de Baleste, la Maison Verthamon… quelles anecdotes accompagnent la création de ces lieux plein de souvenirs ? Et laissez-vous surprendre, au fil de votre visite, par quelques lieux secrets !

La visite part à partir de 3 personnes et le maximum de participants est de 12.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 16:30:00. EUR.

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Follow your guide through the streets of La Teste and travel back in time to the 17th century, discovering an architecture full of history: the Church of St Vincent, the Lalanne Hotel, the Baleste Hotel, the Verthamon House… what anecdotes accompany the creation of these places full of memories? And let yourself be surprised, during your visit, by some secret places!

The tour starts from 3 people and the maximum number of participants is 12.

Reservations are required at the Tourist Office of La Teste de Buch.

Siga a su guía por las calles de La Teste y viaje en el tiempo hasta el siglo XVII, descubriendo una arquitectura llena de historia: la Iglesia de San Vicente, el Hôtel Lalanne, el Hôtel de Baleste, la Maison Verthamon… ¿qué anécdotas acompañan la creación de estos lugares llenos de recuerdos? ¡Y déjese sorprender por algunos lugares secretos durante su visita!

La excursión comienza a partir de 3 personas y el número máximo de participantes es de 12.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch.

Folgen Sie Ihrem Führer durch die Straßen von La Teste und machen Sie eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert, um die geschichtsträchtige Architektur zu entdecken: die Kirche St Vincent, das Hotel Lalanne, das Hotel de Baleste, das Haus Verthamon… Welche Anekdoten ranken sich um die Entstehung dieser Orte voller Erinnerungen? Und lassen Sie sich bei Ihrem Rundgang von einigen geheimen Orten überraschen!

Die Führung beginnt ab 3 Personen und die maximale Teilnehmerzahl beträgt 12.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT La Teste-de-Buch