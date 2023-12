Visite du Père Noël La Teste-de-Buch, 1 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Recevez la visite du Père Noël !

Les dons seront reversés au service pédiatrie du Pôle de Santé.

Inscriptions : du 18 novembre au 17 décembre de 10h à 12h et de 16h à 18h30..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A visit from Santa Claus!

Donations go to the Pôle de Santé’s pediatric ward.

Registration: November 18 to December 17, 10am to 12pm and 4pm to 6:30pm.

La visita de Papá Noel

Los donativos se destinarán al servicio de pediatría del Polo de Salud.

Inscripciones: del 18 de noviembre al 17 de diciembre, de 10.00 a 12.00 h. y de 16.00 a 18.30 h.

Erhalten Sie den Besuch des Weihnachtsmannes!

Die Spenden kommen der Pädiatrieabteilung des Gesundheitspols zugute.

Einschreibungen: vom 18. November bis 17. Dezember von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT La Teste-de-Buch