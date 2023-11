Générathon, par l’association testerine du Téléthon La Teste-de-Buch, 1 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

10h à 18h : Baptêmes en 4×4 organisés par l’association Dunes et Forêt : au terrier – route de Cazaux.

Rens : 06 46 63 99 06 / 06 27 08 61 90

11h à 16h : Animation vente de tricot confectionnés par les résidents à la Résidence Lou Saubona rue Saubona à LA TESTE

Rens : 09.79.42.76.07

19h : Parc des Expositions : Grande soirée Dîner-Spectacle (danses et chants), animé par les associations Testerines de danses : tahitiennes, orientales, modernes, country, et de chant : la chanteuse Klara Madisson et la troupe de Valérie Dubois Cie. Apéritif musical

Tarif : 22 € / personne la soirée

Apéritif et Menu : Sangria – Assiette de Charcuterie – Poulet Basquaise et son riz – Pâtisserie – Café – Vin.

Sur réservation et inscription jusqu’au 22 novembre 2023 Service Vie Associative – Mairie de La Teste de Buch – Rens : 05.57.73.69.47..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



10 a.m. to 6 p.m.: 4×4 baptisms organized by the Dunes et Forêt association: au terrier ? route de Cazaux.

Information : 06 46 63 99 06 / 06 27 08 61 90

11 a.m. to 4 p.m.: Sale of knitwear made by residents at Résidence Lou Saubona, rue Saubona, LA TESTE

Rens : 09.79.42.76.07

7pm: Parc des Expositions: Dîner-Spectacle (dances and songs), hosted by the Testerines dance associations: Tahitian, Oriental, modern, country, and singing: singer Klara Madisson and the Valérie Dubois Cie troupe. Musical aperitif

Price: 22 ? / person for the evening

Aperitif and Menu: Sangria ? Charcuterie platter ? Basquaise chicken and rice ? Pastries ? Coffee ? Wine.

By reservation and registration until November 22, 2023 Service Vie Associative ? La Teste de Buch Town Hall ? Rens : 05.57.73.69.47.

de 10.00 a 18.00 h: bautismos en 4×4 organizados por la asociación Dunes et Forêt: en Le terrier ? route de Cazaux.

Información: 06 46 63 99 06 / 06 27 08 61 90

de 11.00 a 16.00 h: Venta de prendas de punto confeccionadas por los residentes en la Residencia Lou Saubona, rue Saubona, LA TESTE

Contacto: 09.79.42.76.07

19.00 h: Parque de Exposiciones: Cena-espectáculo (bailes y canciones) a cargo de las asociaciones de baile de Testerines: tahitiano, oriental, moderno, country, y canto: la cantante Klara Madisson y la compañía Valérie Dubois Cie. Aperitivo musical

Precio: 22 € / persona para la velada

Aperitivo y menú: Sangría ? Tabla de embutidos ? Pollo a la vasca y arroz ? Pasteles y tartas ? Café ? Vino.

Previa reserva e inscripción hasta el 22 de noviembre de 2023 Servicio Vie Associative ? Ayuntamiento de La Teste de Buch ? Información: 05.57.73.69.47.

10h bis 18h: Vom Verein Dunes et Forêt organisierte 4×4-Taufen: im Terrier ? route de Cazaux.

Auskunft: 06 46 63 99 06 / 06 27 08 61 90

11h bis 16h: Animation Verkauf von Strickwaren, die von den Bewohnern hergestellt wurden, in der Résidence Lou Saubona rue Saubona in LA TESTE

Auskunft: 09.79.42.76.07

19 Uhr: Parc des Expositions: Großer Abend mit Dinner-Show (Tänze und Gesang), gestaltet von den Tanzvereinen Testerines: Tahitian, Orientalisch, Modern, Country und Gesang: Sängerin Klara Madisson und die Truppe von Valérie Dubois Cie. Musikalischer Aperitif

Preis: 22? / Person am Abend

Aperitif und Menü: Sangria ? Wurstteller ? Baskisches Huhn mit Reis ? Gebäck und Patisserie ? Kaffee ? Wein ?

Auf Reservierung und Anmeldung bis zum 22. November 2023 Service Vie Associative ? Rathaus von La Teste de Buch ? Auskunft: 05.57.73.69.47.

