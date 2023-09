Balade contée « 1,2,3 dune » La Teste-de-Buch, 1 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Balade contée pour les enfants à partir de 6 ans, pour un voyage à nul autre pareil dans le temps et l’espace. Venez en famille et entrez dans l’histoire de la grande dune.

Visite Gratuite sur réservation. Bon plan : venir à la dune par la navette ou en vélo..

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A storytelling tour for children aged 6 and over, for a unique journey through time and space. Come along as a family and discover the history of the Grande Dune.

Free visit on reservation. Tip: take the shuttle bus or bike to the dune.

Un paseo narrativo para niños a partir de 6 años, en un viaje único a través del tiempo y el espacio. Venga en familia y descubra la historia de la Gran Duna.

Visita gratuita previa reserva. Consejo: tome el autobús lanzadera o vaya en bicicleta hasta la duna.

Erzählter Spaziergang für Kinder ab 6 Jahren, für eine unvergleichliche Reise durch Zeit und Raum. Kommen Sie mit Ihrer Familie und tauchen Sie ein in die Geschichte der großen Düne.

Kostenlose Besichtigung nach vorheriger Reservierung. Guter Tipp: Mit dem Shuttle-Bus oder dem Fahrrad zur Düne kommen.

