Les secrets du port de La Teste Port Ostréicole de La Teste de Buch, 29 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

Une aventure à vivre en famille ou entre amis pour tenter de percer les secrets de l’authentique Port Ostréicole de La Teste de Buch dans un Escape Game Extérieur. Cap sur les mystères qui joncheront votre parcours, observez, écoutez … pour être les premiers à résoudre l’énigme en vous amusant !

La visite part à partir de 4 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch.

2023-10-29 à ; fin : 2023-10-29 16:30:00. EUR.

Port Ostréicole de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An adventure to be experienced with family or friends to try to discover the secrets of the authentic oyster port of La Teste de Buch in an outdoor Escape Game. Head for the mysteries that will litter your path, observe, listen? to be the first to solve the enigma while having fun!

The visit starts from 4 people and the maximum number of participants is 15.

Reservations are required at the Tourist Office of La Teste de Buch

Una aventura para vivir en familia o con amigos para intentar descubrir los secretos del auténtico Puerto de Ostras de La Teste de Buch en un Juego de Escape al aire libre. Dirígete a los misterios que salpicarán tu recorrido, observa, escucha… ¡para ser el primero en resolver el enigma mientras te diviertes!

La visita comienza a partir de 4 personas y el número máximo de participantes es de 15.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Ein Abenteuer, das Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden erleben können, wenn Sie versuchen, die Geheimnisse des authentischen Austernhafens von La Teste de Buch in einem Outdoor Escape Game zu lüften. Nehmen Sie Kurs auf die Geheimnisse, die Ihren Weg säumen, beobachten Sie, hören Sie zu… um als Erster das Rätsel zu lösen und dabei Spaß zu haben!

Die Tour startet ab 4 Personen und die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich

Mise à jour le 2023-02-20 par OT La Teste-de-Buch