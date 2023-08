La Silencieuse La Teste-de-Buch, 23 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

« La Silencieuse » est le nom de la tillole électrique sur laquelle vous embarquerez pour faire cap jusqu’à la Réserve..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 19:00:00. EUR.

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« La Silencieuse » is the name of the electric tillole on which you’ll set sail for the Reserve.

« La Silencieuse » es el nombre de la tillole eléctrica en la que zarpará hacia la Reserva.

« La Silencieuse » ist der Name der elektrischen Scholle, auf der Sie an Bord gehen, um Kurs auf das Reservat zu nehmen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT La Teste-de-Buch