Découvrir les oiseaux du Bassin Avenue des Ostréiculteurs, 16 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

Quels oiseaux vivent sur le Bassin au fil des saisons ? Rendez-vous avec Béatrice aux Prés Salés Ouest, site protégé et renaturé en 2014, pour observer les différentes espèces et leur mode de vie : De quoi se nourrissent les oiseaux ? Quel est leur habitat naturel ? La guide vous prêtera une paire de jumelle afin d’observer la faune et la flore au plus près

La visite part à partir de 4 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch.

2023-09-16

Avenue des Ostréiculteurs

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Which birds live in the Basin throughout the seasons? Meet Beatrice at the Prés Salés Ouest, a protected site renaturated in 2014, to observe the different species and their way of life: What do the birds eat? What is their natural habitat? The guide will lend you a pair of binoculars to observe the fauna and flora up close

The visit starts from 4 people and the maximum number of participants is 15.

Reservation is required at the Tourist Office of La Teste de Buch

¿Qué aves viven en la cuenca a lo largo de las estaciones? Reúnase con Beatrice en el Prés Salés Ouest, un sitio protegido renaturalizado en 2014, para observar las diferentes especies y su modo de vida: ¿Qué comen las aves? ¿Cuál es su hábitat natural? El guía le prestará unos prismáticos para observar la fauna y la flora de cerca

La excursión comienza a partir de 4 personas y el número máximo de participantes es de 15.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Welche Vögel leben im Laufe der Jahreszeiten im Bassin? Wir treffen uns mit Beatrice in Les Prés Salés Ouest, einem geschützten und 2014 renaturierten Gebiet, um die verschiedenen Arten und ihre Lebensweise zu beobachten: Wovon ernähren sich die Vögel? Wie sieht ihr natürlicher Lebensraum aus? Die Führerin leiht Ihnen ein Fernglas, um die Tier- und Pflanzenwelt aus nächster Nähe zu beobachten

Die Tour startet ab 4 Personen und die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15 Personen.

Reservierung erforderlich beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch

