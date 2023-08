Balade commentée à deux voix La Teste-de-Buch, 2 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Retrouvez Céline, notre garde animatrice, et Claire, médiatrice de la Dune de la Dune du Pilat pour une balade à deux voix ! Histoire, composantes paysagères, faune et flore…

Elles vous feront découvrir ces deux formations géologiques d’exception : la Dune du Pilat et le Banc d’Arguin qui lui fait face !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 16:30:00. EUR.

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join Céline, our park ranger, and Claire, the Dune du Pilat mediator, for a walk with two voices! History, landscape features, flora and fauna…

They’ll help you discover these two exceptional geological formations: the Dune du Pilat and the Banc d’Arguin opposite!

Acompañe a Céline, nuestra guardiana, y a Claire, la mediadora de la Duna del Pilat, en un paseo a dos voces Historia, características del paisaje, flora y fauna…

Te ayudarán a descubrir estas dos formaciones geológicas excepcionales: la Duna del Pilat y el Banco de Arguin

Treffen Sie Céline, unsere Betreuerin, und Claire, die Vermittlerin der Düne Dune du Pilat, zu einem Spaziergang mit zwei Stimmen! Geschichte, landschaftliche Komponenten, Fauna und Flora…

Sie werden Ihnen diese beiden außergewöhnlichen geologischen Formationen näher bringen: die Dune du Pilat und die ihr gegenüberliegende Banc d’Arguin!

