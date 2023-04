Visite de l’église de La Teste de Buch rue des halles, 30 août 2023, La Teste-de-Buch.

Voyagez au fil des époques en déambulant dans l’Église de La Teste de Buch. Sur fond musical, les acteurs costumés illustrent les personnages historiques qui ont un jour posé leurs valises à La Teste de Buch. Une immersion ludique au travers des objets classés et reliques de Saint Vincent.

La visite part à partir de 4 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch.

2023-08-30 à ; fin : 2023-08-30 12:00:00. EUR.

rue des halles

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Travel through the ages as you stroll through the church of La Teste de Buch. With a musical background, the costumed actors illustrate the historical characters who once lived in La Teste de Buch. A playful immersion through the classified objects and relics of Saint Vincent.

The visit starts from 4 people and the maximum number of participants is 15.

Reservation required at the Tourist Office of La Teste de Buch

Viaje a través de los tiempos paseando por la iglesia de la Teste de Buch. Sobre un fondo musical, actores disfrazados ilustran a los personajes históricos que pisaron La Teste de Buch. Una inmersión lúdica a través de los objetos clasificados y las reliquias de San Vicente.

La excursión comienza a partir de 4 personas y el número máximo de participantes es de 15.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Machen Sie eine Reise durch die Epochen, indem Sie durch die Kirche von La Teste de Buch schlendern. Zu musikalischer Untermalung illustrieren kostümierte Schauspieler die historischen Persönlichkeiten, die eines Tages ihre Koffer in La Teste de Buch abgestellt haben. Ein spielerisches Eintauchen in die denkmalgeschützten Objekte und Reliquien des Heiligen Vinzenz.

Die Führung beginnt ab 4 Personen und die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich

