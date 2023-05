Les nocturnes du lac Esplanade Jean Labat, 22 août 2023, La Teste-de-Buch.

Rendez-vous de l’été sur les rives du Lac de Cazaux pour des marchés nocturnes animés : artisans et créateurs, musique, restauration..

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 23:00:00. .

Esplanade Jean Labat

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Summer rendezvous on the shores of Lake Cazaux for animated night markets: artisans and creators, music, catering.

Cita estival a orillas del Lac de Cazaux para animados mercados nocturnos: artesanos y creadores, música, restaurantes.

Treffpunkt im Sommer an den Ufern des Lac de Cazaux für belebte Nachtmärkte: Kunsthandwerker und Designer, Musik, Essen und Trinken.

