Nouveauté – Les Prés Salés Ouest, 10 août 2023, La Teste-de-Buch.

C’est un espace modelé par l’homme depuis 150 ans qui rassemble maintenant de nombreuses espèces animales sauvages, à observer et à deviner.

La réservation est obligatoire à l’Office de Tourisme de la Teste de Buch.

Le minimum de participants est de 4 et le maximum est de 15..

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 11:00:00. EUR.

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It is a space shaped by man for 150 years that now gathers many wild animals, to observe and guess.

Reservation is mandatory at the Tourist Office of La Teste de Buch.

The minimum number of participants is 4 and the maximum is 15.

Se trata de un espacio modelado por el hombre en los últimos 150 años que reúne en la actualidad numerosas especies de animales salvajes, que se pueden observar y adivinar.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch.

El número mínimo de participantes es de 4 y el máximo de 15.

Es ist ein seit 150 Jahren vom Menschen geformter Raum, der nun zahlreiche wilde Tierarten versammelt, die es zu beobachten und zu erraten gilt.

Eine Reservierung ist im Office de Tourisme de la Teste de Buch erforderlich.

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 4 und die Höchstteilnehmerzahl bei 15 Personen.

Mise à jour le 2023-05-13 par OT La Teste-de-Buch