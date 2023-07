Balade vers l’île aux oiseaux (bateau UBA) La Teste-de-Buch, 7 août 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Montez à bord du navire de l’UBA au Port de La Teste de Buch et naviguez jusqu’à l’Île aux Oiseaux et les Cabanes Tchanquées. Sillonnez les parcs à huîtres, au fil des commentaires du martin qui vous accompagne. Une virée entre nature et ostréiculture, au cœur du Bassin.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de la Teste de Buch.

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Climb aboard the UBA ship at the Port of La Teste de Buch and sail to Île aux Oiseaux and the Cabanes Tchanquées. Sail through the oyster beds, listening to the comments of the martin accompanying you. A trip between nature and oyster farming, in the heart of the Bassin.

Reservations required at La Teste de Buch Tourist Office

Embarque en el barco de la UBA en el puerto de La Teste de Buch y navegue hasta la Île aux Oiseaux y las Cabanes Tchanquées. Navegue entre los criaderos de ostras, escuchando los comentarios de los martinetes que le acompañan. Un viaje entre naturaleza y ostricultura, en el corazón de la Bassin.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Gehen Sie im Hafen von La Teste de Buch an Bord des UBA-Schiffs und segeln Sie zur Île aux Oiseaux und zu den Cabanes Tchanquées. Durchstreifen Sie die Austernparks und lassen Sie sich von dem Sie begleitenden Martin die Geschichte erzählen. Ein Ausflug zwischen Natur und Austernzucht im Herzen des Bassin.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich

