Découverte historique de la Dune du Pilat Dune du Pilat, 25 juillet 2023, La Teste-de-Buch.

Visiteurs, songez que, du haut de cette dune 40 siècles d’histoire, vous contemple, pour reprendre la célèbre citation de Napoléon, au pied des pyramides d’Egypte.

Site naturel classé, panorama à couper le souffle, terrain de jeu pour les plus petits, c’est aussi une archive patrimoniale qui grâce aux fouilles archéologiques, nous raconte l’histoire du Pays de Buch et de ses habitants depuis la préhistoire. Et pourquoi pas, terminer cette ascension en retrouvant votre âme d’enfant, en dévalant la pente douce de l’océan vers un bain de mer, bien mérité.

La visite part à partir de 10 personnes et le nombre maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch.

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 11:00:00. EUR.

Dune du Pilat

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visitors, consider that from the top of this dune 40 centuries of history, you contemplate, to quote Napoleon, at the foot of the pyramids of Egypt.

A classified natural site, a breathtaking panorama, a playground for the little ones, it is also a heritage archive which, thanks to archeological excavations, tells us the history of the Pays de Buch and its inhabitants since prehistoric times. And why not finish this ascent by finding your child’s soul, by going down the gentle slope of the ocean towards a well-deserved sea bath.

The visit starts from 10 people and the maximum number of participants is 15.

Reservation required at the Tourist Office of La Teste de Buch

Visitantes, consideren que, desde lo alto de esta duna, 40 siglos de historia les contemplan, citando a Napoleón, a los pies de las pirámides de Egipto.

Sitio natural catalogado, panorama sobrecogedor, patio de recreo para los más pequeños, es también un archivo patrimonial que, gracias a las excavaciones arqueológicas, nos cuenta la historia del Pays de Buch y de sus habitantes desde la prehistoria. Y por qué no terminar esta subida redescubriendo su alma infantil, deslizándose por la suave pendiente del océano hacia un merecido baño de mar.

La excursión comienza a partir de 10 personas y el número máximo de participantes es de 15.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Denken Sie daran, dass von dieser Düne aus 40 Jahrhunderte Geschichte auf Sie herabblicken, um Napoleons berühmtes Zitat zu zitieren, am Fuße der Pyramiden von Ägypten.

Die Düne steht unter Naturschutz, bietet ein atemberaubendes Panorama, ist ein Spielplatz für die Kleinsten und ein Kulturarchiv, das uns dank archäologischer Ausgrabungen die Geschichte des Pays de Buch und seiner Bewohner seit der Vorgeschichte erzählt. Und warum nicht den Aufstieg beenden, indem Sie Ihre Kinderseele wiederfinden und den sanften Abhang des Ozeans hinunterrutschen, um ein wohlverdientes Bad im Meer zu nehmen.

Die Tour beginnt ab 10 Personen und die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich

