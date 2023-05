Concerto de Aranjuez Eglise Saint Vincent, 22 juillet 2023, La Teste-de-Buch.

Le Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo est sans conteste le plus célèbre des concertos pour guitare.

Ce thème a apporté à son compositeur, une célébrité mondiale une des mélodies les plus populaires de tous les temps !!!!! Un véritable « tube » planétaire.

Qui n ‘a jamais fredonné ce concerto ?… Sa musique évoque l’Espagne et sa beauté.

De Miles Davis à Paco de Lucía , de Jean Christian Michel à l’immense Fairuz ,les musiciens sont légion à avoir interprété l’immortel mouvement lent, cet adagio a ému le monde entier.

Philippe Cornier : Ancien élève du Maître Javier Quevedo à l’Ecole Normale de Musique de Paris ,sa virtuosité, sa sensibilité, et son expérience de concertiste l’ont rapidement hissé sur la scène internationale.

Il est possible d’acheter vos places à l’Office de Tourisme de la Teste de Buch.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Eglise Saint Vincent Rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Joaquín Rodrigo’s Concierto de Aranjuez is without doubt the most famous of all guitar concertos.

This theme has brought its composer worldwide fame, one of the most popular melodies of all time !!!!! A real worldwide hit.

Who has never hummed this concerto? Its music evokes Spain and its beauty.

From Miles Davis to Paco de Lucía, from Jean Christian Michel to the immense Fairuz, the musicians are legion to have interpreted the immortal slow movement, this adagio has moved the whole world.

Philippe Cornier: Former student of Master Javier Quevedo at the Ecole Normale de Musique de Paris, his virtuosity, sensitivity, and experience as a concert performer have quickly elevated him to the international stage.

It is possible to buy your tickets at the Tourist Office of La Teste de Buch

El Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo es sin duda el más famoso de todos los conciertos para guitarra.

¡¡¡¡¡Este tema ha dado fama mundial a su compositor, una de las melodías más populares de todos los tiempos !!!!! Un verdadero éxito mundial.

¿Quién no ha tarareado alguna vez este concierto? Su música evoca España y su belleza.

De Miles Davis a Paco de Lucía, de Jean Christian Michel al inmenso Fairuz, muchos músicos han interpretado el inmortal movimiento lento, este adagio ha conmovido al mundo entero.

Philippe Cornier: Antiguo alumno del Maestro Javier Quevedo en la Escuela Normal de Música de París, su virtuosismo, sensibilidad y experiencia como concertista le han llevado rápidamente a la escena internacional.

Es posible comprar sus entradas en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Das Concierto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo ist zweifellos das berühmteste aller Gitarrenkonzerte.

Dieses Thema brachte seinem Komponisten weltweiten Ruhm eine der beliebtesten Melodien aller Zeiten !!!!! Ein echter globaler « Hit ».

Wer hat dieses Konzert nicht schon einmal gesummt? Die Musik erinnert an Spanien und seine Schönheit.

Von Miles Davis bis Paco de Lucía, von Jean Christian Michel bis zum riesigen Fairuz gibt es unzählige Musiker, die den unsterblichen langsamen Satz interpretiert haben, dieses Adagio hat die ganze Welt bewegt.

Philippe Cornier: Als ehemaliger Schüler von Meister Javier Quevedo an der Ecole Normale de Musique in Paris haben ihn seine Virtuosität, seine Sensibilität und seine Konzerterfahrung schnell auf die internationale Bühne gebracht.

Sie können Ihre Karten im Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch kaufen

