Découverte historique de la Dune du Pilat, 11 juillet 2023, La Teste-de-Buch .

La Teste-de-Buch ,Gironde ,

Découverte historique de la Dune du Pilat EUR

Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

2023-07-11 09:00:00 – 2023-07-11 11:00:00

La Teste-de-Buch

Gironde

.

EUR 14 14 Visiteurs, songez que, du haut de cette dune 40 siècles d’histoire, vous contemple, pour reprendre la célèbre citation de Napoléon, au pied des pyramides d’Egypte.

Site naturel classé, panorama à couper le souffle, terrain de jeu pour les plus petits, c’est aussi une archive patrimoniale qui grâce aux fouilles archéologiques, nous raconte l’histoire du Pays de Buch et de ses habitants depuis la préhistoire. Et pourquoi pas, terminer cette ascension en retrouvant votre âme d’enfant, en dévalant la pente douce de l’océan vers un bain de mer, bien mérité.

La visite part à partir de 10 personnes et le nombre maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch

