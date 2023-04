Lever du soleil sur la dune du Pilat Dune du Pilat, 11 juillet 2023, La Teste-de-Buch.

Vivez une expérience unique, pour un lever de soleil sur la Dune du Pilat. La nature se réveille sur ce site naturel classé et protégé, pour vous faire profiter de la magie des palettes de couleurs du soleil qui émerge de l’Océan, derrière le Banc d’Arguin.

Pensez à prendre votre petit déjeuner, pour commencer votre journée de la meilleure des façons !

Le parking est à la charge des visiteurs

La visite part à partir de 10 personnes et le maximum est de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch.

Dune du Pilat

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Live a unique experience, for a sunrise on the Dune du Pilat. Nature wakes up on this protected natural site, to let you enjoy the magic of the sun’s color palettes emerging from the ocean, behind the Banc d’Arguin.

Don’t forget to take your breakfast, to start your day in the best way!

The parking is at the charge of the visitors

The visit starts from 10 people and the maximum number of participants is 15.

Reservation is required at the Tourist Office of La Teste de Buch

Viva un amanecer único en la Duna del Pilat. La naturaleza se despierta en este paraje natural protegido, para que disfrute de la magia de las paletas de colores del sol emergiendo del océano, detrás del Banc d’Arguin.

No olvide tomar su desayuno, ¡para empezar el día de la mejor manera!

El aparcamiento corre a cargo de los visitantes

La visita comienza a partir de 10 personas y el número máximo de participantes es de 15.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Erleben Sie einen einzigartigen Sonnenaufgang auf der Dune du Pilat. Die Natur erwacht an diesem unter Naturschutz stehenden Ort, damit Sie die magischen Farbpaletten der Sonne genießen können, die hinter der Banc d’Arguin aus dem Ozean auftaucht.

Denken Sie an Ihr Frühstück, um Ihren Tag auf die beste Art und Weise zu beginnen!

Die Besucher müssen selbst für das Parken aufkommen

Die Tour startet ab 10 Personen und die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich

