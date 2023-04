Vide-greniers Place Gambetta, 9 juillet 2023, La Teste-de-Buch.

Ce vide-grenier est organisé par l’association « les Amis du lapin blanc ». Il sera possible de se restaurer sur place..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 . .

Place Gambetta

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This garage sale is organized by the association « les Amis du lapin blanc ». It will be possible to eat on the spot.

Esta venta de garaje está organizada por la asociación « les Amis du lapin blanc ». Será posible comer in situ.

Dieser Flohmarkt wird vom Verein « Les Amis du lapin blanc » (Freunde des weißen Kaninchens) organisiert. Es wird möglich sein, sich vor Ort zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT La Teste-de-Buch