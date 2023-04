Gravure sur peinture avec Artistil 13 bis Rue Victor Hugo, 20 juin 2023, La Teste-de-Buch.

L’atelier proposé par Jessica est un atelier de gravure sur peinture. Cette technique contemporaine consiste à graver dans une épaisseur de 40 couches de peintures acryliques. Le support peint est un rondin de bois du Bassin d’Arcachon. Lorsque vous gravez la couleur en surface, la couleur du dessous se dévoile. De nombreux motifs peuvent être effectués et aucune compétence en gravure n’est demandée.

Vous découvrirez la gravure sous un autre angle et vous repartirez avec votre planche en souvenir de votre passage dans la région.

Jessica vous accompagne tout au long de l’atelier qui dure 2 heures.

Un âge minimum de 16 ans est demandé..

2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 12:00:00. EUR.

13 bis Rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The workshop proposed by Jessica is an etching on paint workshop. This contemporary technique consists in engraving in a thickness of 40 layers of acrylic paints. The painted support is a log from the Bassin d’Arcachon. When you engrave the color on the surface, the color underneath is revealed. Many patterns can be made and no engraving skills are required.

You will discover engraving from another angle and you will leave with your plate as a souvenir of your visit to the region.

Jessica will accompany you throughout the 2-hour workshop.

A minimum age of 16 is required.

El taller de Jessica es un taller de grabado con pintura. Esta técnica contemporánea consiste en grabar en 40 capas de pintura acrílica. El soporte pintado es un tronco de la Bassin d’Arcachon. Al grabar el color en la superficie, se revela el color que hay debajo. Se pueden hacer muchos dibujos y no se requieren conocimientos de grabado.

Descubrirá el grabado desde un ángulo diferente y se irá con su plato como recuerdo de su visita a la región.

Jessica le acompañará durante las 2 horas que dura el taller.

Se requiere una edad mínima de 16 años.

Bei dem von Jessica angebotenen Workshop handelt es sich um einen Workshop über das Gravieren von Gemälden. Bei dieser zeitgenössischen Technik wird in eine 40 Schichten dicke Acrylfarbe graviert. Der bemalte Untergrund ist ein Rundholz aus dem Bassin d’Arcachon. Wenn Sie die Farbe auf der Oberfläche einritzen, wird die darunter liegende Farbe enthüllt. Es können zahlreiche Motive ausgeführt werden und es werden keine Gravurkenntnisse verlangt.

Sie werden die Gravur aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen und Ihr Brett als Erinnerung an Ihren Besuch in der Region mit nach Hause nehmen.

Jessica begleitet Sie während des gesamten Workshops, der zwei Stunden dauert.

Ein Mindestalter von 16 Jahren wird vorausgesetzt.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT La Teste-de-Buch