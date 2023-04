Vide-greniers (en nocturne) Rond-Point du Figuier, 18 juin 2023, La Teste-de-Buch.

Ce vide-grenier a lieu en nocturne et est organisé par l’amicale des sapeurs pompiers du Pyla. Il sera possible de se restaurer sur place..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

Rond-Point du Figuier

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This garage sale takes place at night and is organized by the firemen association of Pyla. It will be possible to eat on site.

Esta venta de garaje tiene lugar por la noche y está organizada por la asociación de bomberos de Pyla. Se podrá comer in situ.

Dieser Flohmarkt findet nachts statt und wird vom Freundeskreis der Feuerwehr von Pyla organisiert. Es wird möglich sein, vor Ort etwas zu essen und zu trinken.

