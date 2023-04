Vide grenier Esplanade Jean Labat, 4 juin 2023, La Teste-de-Buch.

Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes de Cazaux.

Restauration et buvette sur place. Animations toute la journée..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 17:00:00. .

Esplanade Jean Labat Port de Cazaux

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flea market organized by the Comité des Fêtes de Cazaux.

Catering and refreshments on the spot. Animations all day long.

Mercadillo organizado por el Comité des Fêtes de Cazaux.

Catering y refrescos in situ. Animación durante todo el día.

Flohmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes de Cazaux.

Verpflegung und Getränke vor Ort. Animationen den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT La Teste-de-Buch