Courses – Hippodrome de La Teste de Buch 785 route de Cazaux, 22 mai 2023, La Teste-de-Buch.

Situé au cœur d’un joyau naturel de verdure de 80 hectares à l’ombre des pins et à proximité des plages océanes et de la Dune du Pilat. La Société des Courses de La Teste accueille 18 réunions de courses télévisées par an, se déroulant de mars à septembre. Ce lieu ultramoderne doté d’une tribune de 600 places, d’un restaurant panoramique et d’une salle de prestige qui vous offre une vue panoramique sur les plus belles pistes de courses du Sud-Ouest. Venez vibrer au rythme des chevaux de l’hippodrome de La Teste de Buch !.

2023-05-22

785 route de Cazaux

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Located in the heart of a natural jewel of greenery of 80 hectares in the shade of pine trees and close to the ocean beaches and the Dune du Pilat. The Société des Courses de La Teste hosts 18 televised race meetings per year, taking place from March to September. This ultramodern venue has a 600-seat grandstand, a panoramic restaurant and a prestigious hall offering a panoramic view of the most beautiful race tracks in the South-West. Come and vibrate to the rhythm of the horses at La Teste de Buch racecourse!

Situado en el corazón de una joya natural de verdor de 80 hectáreas a la sombra de los pinos y cerca de las playas del océano y de la Duna del Pilat. La Société des Courses de La Teste organiza 18 carreras televisadas al año, de marzo a septiembre. Este recinto ultramoderno cuenta con una tribuna de 600 localidades, un restaurante panorámico y un prestigioso vestíbulo que ofrece una vista panorámica de los hipódromos más bellos del Suroeste. ¡Venga a vibrar al ritmo de los caballos en el hipódromo de La Teste de Buch!

Sie liegt inmitten eines 80 Hektar großen grünen Naturjuwels im Schatten von Pinien und in der Nähe der Ozeanstrände und der Dune du Pilat. Die Société des Courses de La Teste ist Gastgeber von 18 im Fernsehen übertragenen Rennveranstaltungen pro Jahr, die von März bis September stattfinden. Dieser ultramoderne Veranstaltungsort mit einer Tribüne mit 600 Plätzen, einem Panoramarestaurant und einem Prestigesaal bietet Ihnen einen Panoramablick auf die schönsten Rennbahnen des Südwestens. Vibrieren Sie im Rhythmus der Pferde auf der Rennbahn von La Teste de Buch!

