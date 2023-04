Panier Ostréicole avec Echo-Mer 13 bis Rue Victor Hugo, 12 mai 2023, La Teste-de-Buch.

Avec une production de 12 000 t, soit environ 340 millions d’huîtres, le Bassin d’Arcachon vient au second rang des producteurs français et fournit 1/5 de la production. La quantité de poches usagées est conséquente, les valoriser est une nécessité. Lors de cet atelier, les participants apprennent à confectionner des paniers, ou corbeilles, à partir de ces poches usagées. Ils repartent avec leur fabrication. Une découverte de l’univers ostréicole et une approche concrète de l’économie circulaire..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 12:00:00. EUR.

13 bis Rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With a production of 12 000 t, that is to say approximately 340 million oysters, the Basin of Arcachon comes in second rank of the French producers and provides 1/5 of the production. The quantity of used bags is consequent, to valorize them is a necessity. During this workshop, the participants learn how to make baskets, or baskets, from these used bags. They will leave with their creation. A discovery of the oyster farming world and a concrete approach of the circular economy.

Con una producción de 12.000 t, es decir, unos 340 millones de ostras, la cuenca de Arcachon es la segunda productora de Francia y aporta 1/5 de la producción. La cantidad de bolsas de ostras usadas es considerable, y su reciclaje es una necesidad. Durante este taller, los participantes aprenderán a hacer cestas con estas bolsas usadas. Se irán con sus creaciones. Un descubrimiento del mundo de la ostricultura y una aproximación concreta a la economía circular.

Mit einer Produktion von 12 000 t, d. h. etwa 340 Millionen Austern, steht das Bassin d’Arcachon an zweiter Stelle der französischen Produzenten und liefert 1/5 der Produktion. Die Menge an gebrauchten Beuteln ist beträchtlich, ihre Verwertung ist eine Notwendigkeit. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer, wie sie aus gebrauchten Beuteln Körbe herstellen können. Sie nehmen ihr Werk mit nach Hause. Eine Entdeckungsreise in die Welt der Austernzucht und ein konkreter Ansatz zur Kreislaufwirtschaft.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT La Teste-de-Buch