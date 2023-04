Vide-greniers Avenue du Général Leclerc, 7 mai 2023, La Teste-de-Buch.

Ce vide-grenier a lieu près du Port de la Teste et il est organisé par le Club Quetzal.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Avenue du Général Leclerc Les Prés Salés Ouest

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This garage sale takes place near the Port of La Teste and is organized by the Club Quetzal

Esta venta de garaje tiene lugar cerca del Port de la Teste y está organizada por el Club Quetzal

Dieser Flohmarkt findet in der Nähe des Hafens von La Teste statt und wird vom Club Quetzal organisiert

Mise à jour le 2023-04-21 par OT La Teste-de-Buch