Atelier cosmétique naturel, zéro déchet et éco-friendly Rue du Port, 29 avril 2023, La Teste-de-Buch.

Marine te propose une astuce douche express naturelle à fabriquer toi-même ! Un atelier de 2h où tu apprendras à confectionner tes soins « façon sultane », afin de pouvoir le reproduire chez toi.

Un soin huileux gommant et hyper hydratant en 1 geste sous la douche… rapide et agréable… À l’honneur pour ce produit, le Mimosa ! Aux notes florales douces, miellées et légèrement poudrées…

Et c’est pas fini ! Pour tes bouts de chou ou tes moments privilégiés de détente, tu apprendras à fabriquer des bombes de bains personnalisables aux huiles essentielles selon les besoins de ta peau !

Au cours de cet atelier, en 2 temps !

– De précieuses informations sur les produits utilisés.

– La fiche recette à refaire sans modération

– La satisfaction d’emporter les deux produits que tu auras fabriqué toi-même.

Réservation obligatoire : limité à 8 personnes.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Rue du Port

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Marine offers you a natural express shower tip to make yourself! A 2-hour workshop where you will learn how to make your own « sultana-style » care, so that you can reproduce it at home.

An oily exfoliating and hyper-moisturizing treatment in one step in the shower? quick and pleasant? This product features the Mimosa! With sweet, honeyed and slightly powdery floral notes?

And that’s not all! For your little ones or your special moments of relaxation, you will learn how to make bath bombs that can be personalized with essential oils according to your skin’s needs!

During this workshop, in 2 steps !

– Valuable information on the products used.

– The recipe sheet to be repeated without moderation

– The satisfaction of taking home the two products you will have made yourself.

Reservation required: limited to 8 people

Marine te propone un truco de ducha exprés natural ¡para que lo hagas tú mismo! Un taller de 2 horas en el que aprenderá a elaborar sus propios productos de cuidado « a la sultana », para poder reproducirlos en casa.

Un tratamiento exfoliante e hiperhidratante en un solo paso en la ducha? rápido y agradable? ¡Este producto lleva Mimosa! Con notas florales dulces, melosas y ligeramente empolvadas?

¡Y eso no es todo! Para sus pequeños o sus momentos especiales de relajación, aprenderá a elaborar bombas de baño personalizables con aceites esenciales según las necesidades de su piel

Durante este taller, ¡en 2 pasos!

– Información valiosa sobre los productos utilizados.

– La hoja de recetas para repetir sin moderación

– La satisfacción de llevarse a casa los dos productos que usted misma ha elaborado.

Reserva obligatoria: limitado a 8 personas

Marine schlägt dir einen natürlichen Express-Duschtipp vor, den du selbst herstellen kannst! In diesem zweistündigen Workshop lernst du, wie du deine Pflegeprodukte nach Sultans Art herstellst, damit du sie zu Hause nachmachen kannst.

Ein öliges Peeling und eine feuchtigkeitsspendende Pflege in einem Schritt unter der Dusche? schnell und angenehm? Die Ehre dieses Produkts ist die Mimose! Mit sanften, blumigen Noten, Honig und leicht pudrig?

Und das ist noch nicht alles! Für deine Kleinen oder für deine eigenen Momente der Entspannung lernst du, wie du Badebomben mit ätherischen Ölen herstellen kannst, die du an die Bedürfnisse deiner Haut anpassen kannst!

Im Laufe dieses Workshops, in 2 Phasen!

– Wertvolle Informationen über die verwendeten Produkte.

– Die Rezeptkarte zum Nachmachen ohne Moderation

– Die Genugtuung, die beiden Produkte, die du selbst hergestellt hast, mit nach Hause zu nehmen.

Reservierung erforderlich: auf 8 Personen begrenzt

Mise à jour le 2023-04-21 par OT La Teste-de-Buch