Observer les coquillages, 27 avril 2023, La Teste-de-Buch.

À vos bottes de pêche ! Dès 6 ans, Béatrice vous amène sur la plage à marée basse, le long des Prés Salés Est, pour découvrir les trésors que nous cache la nature. Avec le matériel de pêche fourni par la guide, apprenez à reconnaitre et à préserver les coquillages, vers et algues qui vivent dans le Bassin avec une initiation de pêche à pieds.

La visite part à partir de 4 personnes et le nombre maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 17:30:00. EUR.

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Get your fishing boots on! From 6 years old, Beatrice will take you to the beach at low tide, along the Prés Salés Est, to discover the treasures hidden by nature. With the fishing equipment provided by the guide, learn to recognize and preserve the shells, worms and algae that live in the Basin with an initiation of fishing on foot.

The visit starts from 4 people and the maximum number of participants is 15.

Reservations are required at the Tourist Office of La Teste de Buch.

Póngase las botas de pescar A partir de los 6 años, Beatrice le llevará a la playa con la marea baja, a lo largo del Prés Salés Est, para descubrir los tesoros que esconde la naturaleza. Con el equipo de pesca proporcionado por el guía, aprenda a reconocer y conservar los mariscos, gusanos y algas que viven en la cuenca con una introducción a la pesca a pie.

La excursión comienza a partir de 4 personas y el número máximo de participantes es de 15.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch.

An die Fischerstiefel! Ab 6 Jahren führt Sie Béatrice bei Ebbe an den Strand, entlang der Prés Salés Est, um die Schätze zu entdecken, die die Natur für uns bereithält. Mit der von der Führerin bereitgestellten Angelausrüstung lernen Sie, die Muscheln, Würmer und Algen, die im Bassin leben, zu erkennen und zu schützen, und erhalten eine Einführung in das Angeln zu Fuß.

Die Tour beginnt ab 4 Personen und die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15 Personen.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich.

Mise à jour le 2023-02-20 par OT La Teste-de-Buch