Visite privilège à l’hippodrome un jour de courses, 26 avril 2023, La Teste-de-Buch.

Accueil du public par votre guide Christel sur le parking et départ pour une visite insolite du centre d’entrainement, puis entrée gratuite (offerte par la Sté des courses de la Teste de Buch) à l’hippodrome : Verre de l’amitié offert aux participants de la visite, découverte des coulisses et de la salle des balances avec un professionnel du monde hippique, et possibilité d’assister aux courses durant toute la journée.

LE + : Chaque participant recevra un ticket de pari de 3€ !

Le minimum de participants est de 9 et le maximum est de 25

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch.

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 14:00:00. EUR.

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Your guide Christel will welcome the public on the parking lot and start an unusual visit of the training center, then free entrance (offered by the Sté des courses de la Teste de Buch) to the racecourse: A glass of friendship offered to the participants of the visit, discovery of the backstage and the weighing room with a professional of the horse world, and the possibility of attending the races during all the day.

THE + : Each participant will receive a 3? bet ticket !

The minimum number of participants is 9 and the maximum is 25

Reservation required at the Tourist Office of La Teste de Buch

Su guía Christel le dará la bienvenida en el aparcamiento y le acompañará en una visita insólita del centro de entrenamiento, seguida de la entrada gratuita al hipódromo (ofrecida por la sociedad de carreras La Teste de Buch). Se ofrecerá a los participantes una bebida amistosa, la oportunidad de visitar la zona de bastidores y la sala de pesaje con un profesional del mundo de las carreras de caballos, y la posibilidad de ver las carreras a lo largo del día.

EL + : ¡Cada participante recibirá un boleto de apuesta de 3?

El número mínimo de participantes es de 9 y el máximo de 25

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Empfang des Publikums durch Ihre Führerin Christel auf dem Parkplatz und Beginn einer ungewöhnlichen Besichtigung des Trainingszentrums, dann kostenloser Eintritt (gestiftet von der Sté des courses de la Teste de Buch) zur Rennbahn: Freundschaftsgetränk für die Teilnehmer der Besichtigung, Besichtigung der Kulissen und des Waagenraums mit einem Profi aus der Welt des Pferdesports und die Möglichkeit, den ganzen Tag lang die Rennen zu verfolgen.

DAS +: Jeder Teilnehmer erhält einen Wettschein im Wert von 3 Euro!

Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 9, die Höchstteilnehmerzahl bei 25

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich

Mise à jour le 2023-03-31 par OT La Teste-de-Buch