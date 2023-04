Balade sensorielle aux Prés Salés Ouest, 18 avril 2023, La Teste-de-Buch.

Le long des sentiers des Prés Salés Ouest, suivez Sandrine pour une balade sensorielle. Au plus proche de la faune et de la flore qui peuple ces paysages uniques ! Observez les animaux à l’aide de jumelles, dégustez des plantes sauvages comestibles et riches de ce lieu : la salicorne, menthe, mélisse… Sandrine vous livrera des recettes de cuisine à base de cette flore insolite et des conseils de santé naturels

La visite part à partir de 9 personnes et le maximum de participants est de 20.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 12:00:00. EUR.

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Along the trails of the Prés Salés Ouest, follow Sandrine for a sensory walk. Get closer to the fauna and flora that inhabit these unique landscapes! Observe the animals with binoculars, taste the edible wild plants of this place: samphire, mint, lemon balm… Sandrine will give you cooking recipes based on this unusual flora and natural health advice

The visit starts from 9 people and the maximum number of participants is 20.

Reservations are required at the Tourist Office of La Teste de Buch

Por los senderos del Prés Salés Ouest, siga a Sandrine en un paseo sensorial. Acérquese a la fauna y flora que habitan estos paisajes únicos Observe los animales con prismáticos, pruebe las plantas silvestres comestibles tan ricas en esta zona: hinojo marino, menta, melisa… Sandrine le dará recetas para cocinar con esta flora insólita y consejos de salud natural

La excursión comienza a partir de 9 personas y el número máximo de participantes es de 20.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo de La Teste de Buch

Entlang der Wege von Prés Salés Ouest folgen Sie Sandrine auf einem Spaziergang für die Sinne. Kommen Sie der Fauna und Flora, die diese einzigartige Landschaft bevölkert, ganz nah! Beobachten Sie die Tiere mithilfe eines Fernglases und probieren Sie die essbaren Wildpflanzen, die an diesem Ort reich sind: Salzkraut, Minze, Melisse… Sandrine wird Ihnen Kochrezepte mit dieser ungewöhnlichen Flora und natürliche Gesundheitstipps verraten

Die Tour startet ab 9 Personen und die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von La Teste de Buch erforderlich

Mise à jour le 2023-03-01 par OT La Teste-de-Buch