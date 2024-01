Un soir chez Renoir, Cie Hé Psst ! Théâtre Cravey La Teste-de-Buch, vendredi 12 avril 2024.

Un soir chez Renoir, Cie Hé Psst ! Théâtre Cravey La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Hiver 1877 – Renoir, Monet, Morisot, Degas et Zola préparent, dans l’amitié et la bonne humeur, la 3ème exposition indépendante du groupe. Les critiques sont assassines mais l’amitié devrait préserver ceux que la presse, avec dédain, nomme déjà « Impressionnistes ».

Les idéaux artistiques c’est bien beau mais il faut bouffer, payer son loyer.

Le vernis craque et la présence ambiguë d’un illustre inconnu n’arrange rien.

Entre sourires et coups de sang, les Impressionnistes au bord de l’explosion !

Théâtre Cravey 3 Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



