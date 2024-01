Marianne James, tout est dans la voix Théâtre Cravey La Teste-de-Buch, samedi 6 avril 2024.

Marianne James, tout est dans la voix Théâtre Cravey La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour une carrière professionnelle.

Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.

Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son cœur et nous transmet sa grande expérience vocale.

« Tout est dans la voix » vous laissera des courbatures… de rire !!!

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour une carrière professionnelle.

Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.

Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son cœur et nous transmet sa grande expérience vocale.

« Tout est dans la voix » vous laissera des courbatures… de rire !!!

EUR.

Théâtre Cravey 3 Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Marianne James, tout est dans la voix La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-01-18 par OT La Teste-de-Buch