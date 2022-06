LA TERVILLOISE EN VTT Terville Terville Catégories d’évènement: 57180

Terville 57180 L’association Terville Cyclo Club organise sa traditionnelle course de vélo au départ de l’école Scarabée.

4 parcours route : 30,60 ,80 et 100 km. guyvauthier@aol.fr +33 3 82 82 99 71 Salle Scarabée 21 rue Fabert Terville

