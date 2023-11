La Terreirada Digital Village Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 18h00 à 00h00

.Public adultes. gratuit

Bienvenue à La Terreirada, le festival brésilien qui vous transporte au cœur de la culture vibrante et envoûtante du Brésil ! Préparez-vous à une expérience immersive où la musique, la danse, la gastronomie et la créativité brésilienne s’unissent pour une journée inoubliable.

Au cœur de notre festival, découvrez la magie de la roda de samba avec Quintal de Paris. Laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants et les mélodies enjouées de la samba, une expérience musicale qui vous fera danser au rythme du Brésil.

Mais ce n’est pas tout ! DJ Rao sera aux platines pour vous faire vibrer sur des sons brésiliens et vous entraîner dans une danse endiablée tout au long de la soirée. Sa musique vous fera voyager à travers les divers genres musicaux du Brésil, de la samba au funk carioca en passant par la bossa nova.

La cuisine brésilienne est à l’honneur avec une sélection délicieuse de plats traditionnels qui éveilleront vos papilles. Dégustez des plats emblématiques comme la feijoada, la coxinha, le moqueca et bien plus encore. Laissez-vous tenter par les saveurs authentiques du Brésil, préparées avec passion par nos chefs brésiliens talentueux.

Pour les amateurs de cinéma, ne manquez pas notre sélection de courts métrages brésiliens qui vous plongeront dans l’univers riche et diversifié du cinéma brésilien contemporain. Découvrez des histoires captivantes, des réalisateurs talentueux et une vision artistique unique.

Et bien sûr, une fête brésilienne ne serait pas complète sans la caipirinha, la célèbre boisson nationale du Brésil. Rafraîchissez-vous avec cette délicieuse concoction de cachaça, de citron vert et de sucre, ou explorez notre sélection de boissons brésiliennes exotiques pour égayer votre expérience.

La Terreirada est bien plus qu’un festival, c’est un voyage sensoriel qui vous transporte directement au Brésil. Venez célébrer la diversité, la joie de vivre et l’authenticité de la culture brésilienne avec nous. Que vous soyez un amateur de musique, un passionné de danse, un fin gourmet ou simplement à la recherche d’une expérience culturelle unique, La Terreirada a quelque chose à offrir à chacun. Rejoignez-nous pour une journée riche en émotions, en rencontres et en découvertes au rythme ensoleillé du Brésil !

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact : https://www.digital-village.com/evenement-v2/la-terreirada

