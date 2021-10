Lisieux A définir Calvados, Lisieux La terre qui ne voulait plus tourner A définir Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

samedi 11 juin 2022 à 20:00

La pièce de théâtre « La terre qui ne voulait plus tourner » de Françoise du Chaxel est mise en musique pour parler d’un sujet d’actualité brûlant “l’écologie”. Le terre se rebelle et refuse de continuer à tourner tant que l’humanité n’aura pas entrepris des changements radicaux.

