### Affûter son esprit critique par l’expérimentation A travers l’exemple de la théorie de la Terre plate, les participants à l’atelier seront invités à **affûter leur esprit critique** en réalisant une vidéo, du tournage jusqu’au montage. Au cours de cet atelier de médiatition scientifique d’une durée de deux heures, l’intervenant montrera aux adolescents comment il est possible de **manipuler un discours grâce au montage**. Après une introduction à la théorie de la Terre plate, l’intervenant tournera avec les ados une petite vidéo et les initiera au montage, en faisant le pont entre l’esprit critique et la production vidéo. _Crédits photo : ©Gauthier Delpace_ Ouverture de la billetterie dans les prochains jours

4€ sur inscription ou directement au guichet

A partir de 12 ans, dans le cadre du programme vacances de Pâques consacré à la thématique “Médias” Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

