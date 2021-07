Venouse Grange de Beauvais Venouse, Yonne La Terre et le Patrimoine Grange de Beauvais Venouse Catégories d’évènement: Venouse

Yonne

La Terre et le Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grange de Beauvais

Venez vous promener dans le Conservatoire des Cépages et le Jardin Médiéval.

Gratuit

La ferme vous propose des balades sensorielles Grange de Beauvais Ferme de Beauvais 89230 Venouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

