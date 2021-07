Venouse Grange de Beauvais Venouse, Yonne La Terre et le Patrimoine Grange de Beauvais Venouse Catégories d’évènement: Venouse

Yonne

La Terre et le Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grange de Beauvais

Marché d’artisans “Thème la Terre” : potiers, tuiliers, sculpteurs, briquetiers, faiienciers, etc… Venz découvrir le Marché d’artisans “Thème la Terre”. Grange de Beauvais Ferme de Beauvais 89230 Venouse Venouse Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

