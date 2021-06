Paris Collège des Bernardins Paris La terre est une personne Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

La terre est une personne Collège des Bernardins, 8 juin 2021-8 juin 2021, Paris. La terre est une personne

Collège des Bernardins, le mardi 8 juin à 20:00

À l’occasion de la sixième édition du festival quartier du livre et quelques mois après l’ouverture de sa chaire de recherche « Laudato si’. Pour une nouvelle exploration de la terre », le Collège des Bernardins s’associe à Socialter pour poser une attention nouvelle sur notre terre. « La terre est une personne » : l’intitulé choisi pour l’édition 2021 du festival quartier du livre ne peut laisser un théologien silencieux tant la notion de personne fait partie du patrimoine de la réflexion chrétienne. Mais il a surtout le mérite de faire de la terre une question philosophique et théologique. Qu’est-ce donc ou qui donc est la terre ? Un espace ? Une maison ? Un super-organisme ? Une machine ? Une divinité ? Une mère ? Une sœur ? De quoi la terre est-elle le nom et comment les humains entendent s’y rapporter ? Peuvent-ils l’occuper sans l’exploiter ? L’habiter sans l’épuiser ? En vivre sans la marchandiser ? S’y lier sans la dominer ? Comment l’aimer ? Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-terre-est-une-personne Mardis des Bernardins. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-08T20:00:00 2021-06-08T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris lieuville Collège des Bernardins Paris