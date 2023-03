Présentation des vêtements de mode afro-mixte pour adultes et enfants et aussi des accessoires 100% fait main. La terre entière Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Présentation des vêtements de mode afro-mixte pour adultes et enfants et aussi des accessoires 100% fait main. La terre entière, 1 avril 2023, Paris. Présentation des vêtements de mode afro-mixte pour adultes et enfants et aussi des accessoires 100% fait main. 1 et 2 avril La terre entière Venez découvrir mon univers, né d’une passion commune pour la mode entre une mère et ses filles. La programmation s’adressera à tout public adulte et enfant. Ces derniers pourront participer à la création de nos vêtements , coupe, assemblage du vêtement et pourquoi pas essayer le vêtement en tant que modèle. Défilé avec le vêtement pour en garder des souvenirs, prendre le vêtement porté en photo sur eux . Des ateliers pourront aussi être organisés par nos soins afin de montrer au public comment confectionner un vêtement. Les ateliers vont s’adresser aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Les participants aux ateliers pourront confectionner des serres-têtes, des chouchous ainsi que tout accessoire de mode qui leur conviendrai . La terre entière 49 rue amelot Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0749323380 »}, {« type »: « email », « value »: « mpesaboutique@yahoo.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://Instagram.com/mpesaboutique? »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Vêtements Wax Groupe Eclipse

