La Terre du milieu Médiathèque Marguerite Duras, 24 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 24 mai 2022

de 19h30 à 21h30

gratuit

Projection débat en présence de la réalisatrice Juliette Guignard avec l’association Périphérie La Terre du milieu de Juliette Guignard Synopsis Camille est devenue paysanne. Comme on dit de quelqu’un vivant avec le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre rude et souple, laborieuse et lumineuse. Elle éprouve un rejet grandissant des normes agricoles qui contrôlent sa production. Élever ses trois enfants, prendre soin de ses animaux et de ses plantes, sera toujours plus important que le rendement. En miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix devant les normes que leur impose l’école. France / 2020 / 57′ / prod. Les Films du Bilboquet / dist. Tangente Distribution Montage : Adrien Faucheux Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice Juliette Guignard et l’association Périphérie. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib Cinéma;Nature

2022-05-24T19:30:00+01:00_2022-05-24T21:30:00+01:00

