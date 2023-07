Matinée festive à la Terre du Cheval La Terre du Cheval La Forêt-sur-Sèvre, 22 juillet 2023, La Forêt-sur-Sèvre.

La Forêt-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Matinée festive à la Terre du Cheval, avec un concours équestre en interne, des tours de calèches. Ce sera l’occasion pour vous et vos proches de découvrir ou redécouvrir notre site en vous faisant balader au rythme des pas du cheval.

Une séance de yoga gratuite vous sera proposée en extérieur avec Coralie à partir de 10 h. Séance d’une heure gratuite, près du plan d’eau. Pour débutant ou confirmé. Prévoir son tapis.

Mais aussi un spectacle équestre à partir de 11h30, avec Caroline Dousset, propriétaire de Brincador.

Buvette sur place..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 12:00:00. EUR.

La Terre du Cheval Le Bois Bachelier

La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festive morning at La Terre du Cheval, with an in-house equestrian competition and horse-drawn carriage rides. This will be an opportunity for you and your loved ones to discover or rediscover our site as you stroll to the rhythm of the horse’s footsteps.

A free outdoor yoga session with Coralie starts at 10 am. Free one-hour session, near the lake. For beginners or advanced. Bring your own mat.

There’s also a horse show with Caroline Dousset, owner of Brincador, starting at 11:30 a.m.

Refreshments on site.

Una mañana festiva en La Terre du Cheval, con un concurso ecuestre interno y paseos en coche de caballos. Será la ocasión para que usted y los suyos descubran o redescubran nuestro lugar mientras disfrutan de un paseo al ritmo de los pasos del caballo.

A partir de las 10 de la mañana se celebrará una sesión gratuita de yoga al aire libre con Coralie. Sesión gratuita de una hora, cerca del lago. Para principiantes o avanzados. Traiga su propia esterilla.

También habrá un espectáculo ecuestre a partir de las 11.30 h, con Caroline Dousset, propietaria de Brincador.

Refrescos in situ.

Festlicher Vormittag in der Terre du Cheval, mit einem internen Reitwettbewerb und Kutschenfahrten. Dies ist die Gelegenheit für Sie und Ihre Angehörigen, unseren Ort zu entdecken oder wiederzuentdecken, indem Sie im Rhythmus der Schritte des Pferdes spazieren gehen.

Ab 10 Uhr wird Ihnen eine kostenlose Yogastunde mit Coralie im Freien angeboten. Kostenlose einstündige Sitzung in der Nähe des Wasserspiegels. Für Anfänger oder Fortgeschrittene. Bringen Sie Ihre Matte mit.

Aber auch eine Pferdeshow ab 11:30 Uhr mit Caroline Dousset, der Besitzerin von Brincador.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Bocage Bressuirais