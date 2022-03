La Terre des Dinosaures Saint-Coulomb Saint-Coulomb Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb Exposition itinérante sur Le Monde des Dinosaures et l’histoire de la Paléontologie. Les visiteurs sont invités à passer une journée inoubliable à travers un parcours d’une dizaine de reproductions de Dinosaures, un atelier de Fouilles Archéologiques, un film documentaire sur l’extinction de ces géants sans oublier le Dino-Quizz fournit à l’entrée qui permettra, grâce aux panneaux explicatifs disposés devant chaque reproductions de dinosaures, de décrocher le diplôme de Paléontologue ! Sous chapiteau

Durée moyenne de visite : 1h-1h15

