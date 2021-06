Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise La Terre dans l’Univers Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Preuilly-sur-Claise

La Terre dans l’Univers Preuilly-sur-Claise, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Preuilly-sur-Claise. La Terre dans l’Univers 2021-07-14 16:00:00 – 2021-07-14

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Conférence par Florence Durret, astronome émérite à l’Institut d’Astrophysique de Paris. Petite promenade dans l’Univers, du Système Solaire aux galaxies les plus lointaines, avec une incursion du côté de la sociologie, pour tenter de comprendre pourquoi les femmes astronomes sont si peu nombreuses, même actuellement. A la salle des Fêtes. Conférence par Florence Durret, astronome émérite à l’Institut d’Astrophysique de Paris. Petite promenade dans l’Univers, du Système Solaire aux galaxies les plus lointaines. Réservation conseillée . +33 6 74 10 59 26 Conférence par Florence Durret, astronome émérite à l’Institut d’Astrophysique de Paris. Petite promenade dans l’Univers, du Système Solaire aux galaxies les plus lointaines, avec une incursion du côté de la sociologie, pour tenter de comprendre pourquoi les femmes astronomes sont si peu nombreuses, même actuellement. A la salle des Fêtes. Le Cercle de Bonne Espérance dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise Étiquettes évènement : Autres Lieu Preuilly-sur-Claise Adresse Ville Preuilly-sur-Claise lieuville 46.85398#0.92873