Le Temps des Cerises, le dimanche 19 juin à 17:00

Trop souvent délaissée, méprisée, mise de côté, la céramique fait pourtant partie des matériaux les plus présents sur les fouilles, dès le Néolithique jusqu’à nos jours. Banalisée à notre époque, son rôle de témoin de nombreuses activités humaines en font un matériau de référence pour l’archéologie. Venez assister à une performance réjouissante entre un chercheur et une dessinatrice : François Renel est céramologue à l’Inrap et Virginie Nahon, facilitatrice graphique. Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie.

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T17:00:00 2022-06-19T18:30:00

