Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Découvrez la philosophie de l’avant-projet urbain lors d’une balade à pied entre l’Espérance et le pont de Colombelles commentée par le paysagiste Thierry Laverne et Nexity aménageur.

Les participants sont invités à choisir leur horaire : Soit de 14h – 15h30 : 1er groupe : départ depuis le parking de l’EspéranceSoit de 16h – 17h30 : 2e groupe : départ depuis le parking de l’Espérance

Toutes ces animations sont accessibles gratuitement sur inscription auprès de l’Espace Citoyen de la Ville d’Hérouville Saint-Clair (places limitées).

