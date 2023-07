EARL OUDART-RENARD – OUDART Jean-Marie La Terre aux Chênes Poix-Terron, 12 juillet 2023, Poix-Terron.

Poix-Terron,Ardennes

Viande de boeuf et veau Atelier des éleveurs OUVERT TOUTE L’ANNÉE SUR COMMANDE.

La Terre aux Chênes

Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est



Beef and veal Farmers’ workshop OPEN ALL YEAR ROUND ON ORDER

Taller de criadores de vacuno ABIERTO TODO EL AÑO POR PEDIDO

Rind- und Kalbfleisch Werkstatt der Züchter GANZJÄHRIG GEÖFFNET AUF BESTELLUNG

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme