2022-04-30 12:00:00 – 2022-04-30 23:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 15 15 Le collectif des Vignerons indépendants du Jurançon vient à votre rencontre le samedi 30 Avril de 12h à 23h sur le Boulevard des Pyrénées !

Les Vignerons du Jurançon vous reçoivent au cœur du Boulevard des Pyrénées pour vous faire découvrir (ou redécouvrir) l’or du Béarn !

Vous pourrez déambuler face à la carte postale des Pyrénées et partager un moment de convivialité autour d’un verre de Jurançon

▶ Au programme de cette journée festive :

Dégustations, échanges privilégiés avec les vignerons

Planches, restauration sur place et bouteilles à partager

Animation musicale par les DJ Coup d’un soir

Animations enfants

Avec le soutien de la Ville de Pau, l’Office Pau Pyrénées Tourisme & le Durango.

Santat ! E que lo vòste dia sia lo de qui cau !

Pau

