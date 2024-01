France 2030 : découvrez le programme et les modalités de candidatures La Terrasse Discovery +x Saint-Aubin, jeudi 1 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T17:00:00+01:00 – 2024-02-01T18:40:00+01:00

Fin : 2024-02-01T17:00:00+01:00 – 2024-02-01T18:40:00+01:00

Vous êtes une start-up, PME ou ETI, et vos innovations vont contribuer à donner un temps d’avance à la France ? Découvrez les opportunités du programme France 2030 au cours d’une soirée à la Terrasse Discovery +X le 1er février.

France 2030 vise à accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie par l’innovation et à positionner la France, non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. France 2030 accompagne les acteurs qui développent des solutions innovantes dans les domaines de la santé, de la culture, de la recherche ou encore de l’agriculture.

Découvrez le programme et les modalités de candidature à l’occasion d’une soirée organisée par l’écosystème de Paris-Saclay.

Interventions :

– Ronan Le Page et Narenda Jussien, Sous-préfets des Yvelines et de l’Essonne, vous présenteront France 2030, un programme qui a permis de distribuer près d’1 milliard d’euros en 2022 sur ces 2 départements

– Des entreprises ayant déjà bénéficié de ce dispositif partageront leur retour d’expérience

– Airbus Développement, la French Tech Paris-Saclay, la CCI Versailles Yvelines, la CCI Essonne et la Banque Populaire Val de France animeront une table ronde sur le parcours du chef d’entreprise et les modalitésd e candidature afin de solliciter les aides de France 2030

– Un accompagnement dans le dépôt des candidatures

Cette manifestation sera suivie d’un cocktail.

Merci de confirmer votre présence avant le 26 janvier

La Terrasse Discovery +x 91190 Saint-Aubin Saint-Aubin 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France