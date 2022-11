2e édition du programme d’accélération de start-ups Banque Populaire Val de France x Groupe Stratos La Terrasse Discovery +x by Banque Populaire Val de France Saint Aubin Catégories d’évènement: Essonne

NEXTINNOV by Banque Populaire Val de France, dédiée à l’accompagnement des startups et le Groupe Stratos, communauté d’entrepreneurs, lancent l’édition 2022 de leur programme d’accélération La Terrasse Discovery +x by Banque Populaire Val de France Route de L’Orme Saint Aubin 91190 Essonne Ile de France [{« link »: « https://www.groupe-stratos.com/2022/11/16/programme-dacceleration-de-start-up-edition-2022/ »}, {« link »: « https://www.groupe-stratos.com/ »}] Ce programme est ouvert à toutes les sociétés innovantes basées sur le territoire de la Banque Populaire Val de France ou qui envisagent de s’y implanter (Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Cher, Indre, Vienne). La précédente édition a permis à certaines start-ups accompagnées des levées de fonds directes ou indirectes allant de 10 à 15M€. Pour présenter leur candidature, les entreprises doivent être en phase d’amorçage ou de développement commercial, disposer d’une preuve de concept et envisager une levée de fonds prochainement. Chaque société qui participera à ce programme, en plus du contenu qui lui sera transmis, en sortira avec un pitch performant à présenter à des investisseurs. En fonction de leur classement, les entreprises bénéficieront par ailleurs de financements à des conditions privilégiées ainsi que de différentes prestations telles que des heures de mentoring et de coworking… il leur sera également proposé d’intégrer les réseaux d’affaires du Groupe Stratos et de la Banque Populaire Val de France. Le programme se conclura par un Démo Day devant un jury de professionnels reconnus composé d’investisseurs et d’entrepreneurs. Un rendez-vous individuel avec un fonds d’investissement sera également proposé à chaque startup lors du Démo Day. Entre 5 et 15 sociétés seront sélectionnées pour participer à ce programme. Les candidatures sont ouvertes sur internet depuis le 15/11/22 et seront clôturées le 15/12/22. Pour s’inscrire, rendez-vous sur ce lien https://www.groupe-stratos.com/2022/11/16/programme-dacceleration-de-start-up-edition-2022/ « La Banque Populaire Val de France est fière de pouvoir réitérer l’opération menée conjointement avec le Groupe Stratos l’an dernier. Ce type d’accompagnement s’inscrit parfaitement dans notre ADN de banque coopérative des territoires et s’accorde en tous points avec notre souhait de pouvoir être aux côtés des entreprises qui demain contribueront au rayonnement économique des départements sur lesquels nous sommes présents », précise Alain Blanchard, Directeur Filière Entreprises de la Banque Populaire Val de France. « Au sein du Groupe Stratos, nous sommes extrêmement heureux de lancer cette 2ème édition du programme d’accélération conjointement avec la Banque Populaire Val de France, dont l’approche de l’écosystème startup correspond parfaitement à l’esprit de cette initiative, qui se veut très pratico-pratique et opérationnelle pour les startups qui y participent. Nous sommes également ravis de pouvoir partager notre connaissance des attentes qu’ont les investisseurs lors d’une levée de fonds avec l’ensemble des participants. », ajoute Julien Cuvillers, CEO et fondateur du Groupe Stratos À propos de la Banque Populaire Val de France La Banque Populaire Val de France est une entreprise régionale coopérative présente dans 10 départements, de l’ouest francilien à la Vienne. Elle compte 572 000 clients, dont 172 000 sociétaires, 2 055 collaborateurs et 185 agences. La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, qui finance 20% de l’économie française. À propos du Groupe Stratos Le Groupe Stratos, basé à Orléans, est une communauté de dirigeants d’entreprises qui épaulent leurs pairs dans le cadre de leurs projets de reprises et transmissions d’entreprises, de levée de fonds et de développements stratégiques. Plus d’informations : https://www.groupe-stratos.com/

